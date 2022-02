2. Liga : Schalke weiter im Aufwind: Sieg gegen Regensburg

Der FC Schalke kann weiter auf eine Rückkehr in die Fußball-Bundesliga hoffen.

Nach dem 2:1 (0:1) über Jahn Regensburg rückte das Team von Trainer Dimitrios Grammozis erstmals seit Ende Oktober zumindest für kurze Zeit wieder auf den dritten Tabellenplatz und damit in Aufstiegsregionen vor. Vor 10.000 Zuschauern in der Veltins Arena sorgten Simon Terodde (64.) und Malick Thiaw (73.) am Samstag für den hart erkämpften Sieg und die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.