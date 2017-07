Immer noch Trainigsrückstand : Schöneborn verzichtet auf Einzelstart bei EM der Fünfkämpfer

vergrößern 1 von 1 Foto: Britta Pedersen 1 von 1

Die Olympiasiegerin von 2008 hat nach einer langwierigen Verletzung in dieser Saison noch immer Trainingsrückstand, die Troisdorferin will sich auf die WM im August in Kairo konzentrieren. Das teilte der Deutsche Verband (DVMF) mit.

Die deutschen Frauen werden von Annika Schleu angeführt, bei den Männern machen sich Marvin und Patrick Dogue Medaillenhoffnungen.

Nationalkader Männer

Nationalkader Frauen

Europameisterschaft

von dpa

erstellt am 17.Jul.2017 | 11:12 Uhr