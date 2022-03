Winterspiele in Peking : Scholz wünscht deutschem Team Erfolg bei Winter-Paralympics

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat dem deutschen Team bei den Winter-Paralympics in Peking erfolgreiche Wettkämpfe und bereichernde Begegnungen mit Sportlern aus aller Welt gewünscht.

„Wir freuen uns mit unseren Athletinnen und Athleten in der kommenden Woche auf großartige sportliche Momente“, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner in Berlin. Er kündigte an, dass Scholz sich am Mittwoch (15.30) in einer Videoschalte mit einer Gruppe der deutschen Athleten austauschen will. An den Paralympischen Winterspielen...

