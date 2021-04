Ehemaliger NBA-Star : Schrempf erster deutscher Basketballer in Fiba-Ruhmeshalle

Der ehemalige NBA-Star Detlef Schrempf ist als erster deutscher Basketballer in die Ruhmeshalle des Weltverbandes Fiba aufgenommen worden.

Berlin | Wie die Fiba mitteilte, könne die Auszeichnungszeremonie für die neu in die Hall of Fame Aufgenommenen am 18. Juni nur virtuell stattfinden. „Das ist eine tolle Nachricht“, sagte Ingo Weiss, der Präsident des Deutschen Basketball-Bunds. Schrempf „war der mit Abstand beste deutsche Basketballer seiner Zeit und hat nicht zuletzt durch seine herausrag...

