Formel 1 in Bahrain : Schumacher schlägt Teamkollegen, Verstappen top

Mick Schumacher lässt seinen Teamkollegen hinter sich. Vorne deutet sich ein packendes Rennen zum Formel-1-Saisonauftakt mit einem Duell zwischen Hamilton und Verstappen an.

Sakhir | Hochbetrieb auf dem Asphalt mit einem möglichen Vorgeschmack auf einen heißen WM-Kampf und ein Stallduell mit Mick Schumacher: In der Wüste von Sakhir hat die Formel 1 auf Anhieb mächtig Fahrt aufgenommen. In neuerdings nur zwei einstündigen Trainingseinheiten hatte Neuling Schumacher seinen Teamkollegen am Freitag fest im Griff, musste sich aber w...

