Leichtathletik : Schwanitz: Sport in der Corona-Blase „ganz schmaler Grat“

Kugelstoß-Ass Christina Schwanitz ist wenig überrascht von den positiven Corona-Fällen nach der Hallen-Leichtathletik-EM in Polen.

Darmstadt | „Corona ist halt eine heimtückische Krankheit“, sagte die 35-Jährige vom LV 90 Erzgebirge der Deutschen Presse-Agentur. „Ich bin nicht überrascht. Man kann sich das überall einfangen, selbst am Eingang zum Testzentrum vor einer Halle.“ Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) hatte am Vortag bekanntgegeben, dass es in seinem Team nach der Rückkehr...

