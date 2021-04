Olympiasieger : Schwimm-Verband: Groß als Unterstützer im Gespräch

Fünf Bundestrainer und die Athletensprecherin der Schwimmer weisen dreieinhalb Monate vor Olympia auf die Wichtigkeit eines Leistungssportdirektors hin. Als mögliche Interimslösung schlagen sie Michael Groß vor.

Kassel | Der dreimalige Olympiasieger Michael Groß könnte auf dem Weg zu den Sommerspielen in Tokio eine wichtige Rolle im Deutschen Schwimm-Verband übernehmen. In unruhigen Zeiten beschäftigt sich der DSV, wie von führenden Kräften vorgeschlagen, mit dem früheren Weltklasse-Athleten, Spitzname „Albatros“, als Unterstützer. In einem kritischen Brief an P...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.