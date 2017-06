DM in Berlin : Schwimm-Weltmeister Koch erreicht WM-Vorlaufnorm

Brustschwimmer Marco Koch hat bei den deutschen Meisterschaften in Berlin die Vorlaufnorm über 200 Meter Brust für die WM geschafft. Der Weltmeister schlug nach 2:10,68 Minuten als Vorlaufschnellster an und qualifizierte sich für das Finale am Nachmittag.