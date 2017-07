In 26,08 Sekunden : Schwimm-WM: Schmidtke wird Achte über 50 Meter Schmetterling

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Die 24-Jährige schlug in der Duna Aréna beim Sieg der Schwedin Sarah Sjöström nach 26,08 Sekunden an. Für Sjöström war es der zweite Titel in Ungarn nach dem Sieg über die doppelte Distanz. Silber ging an Ranomi Kromowidjojo aus den Niederlanden vor Farida Osman aus Ägypten. Schmidtke hatte sich am Vortag mit zwei deutschen Rekorden im Vorlauf (25,73 Sekunden) und im Halbfinale (25,68 Sekunden) für den Endlauf qualifiziert. An diese Zeiten kam sie im Finale nicht mehr heran.

Zuvor hatte die Magdeburgerin bei den internationalen Titelkämpfen in Ungarn Rang zehn über 100 Meter Schmetterling belegt und war mit der 4 x 100 Meter Lagen-Mixed-Staffel Siebte geworden.

Zeitplan der Schwimm-WM

Informationen zu den Wettkampfstätten

Informationen zu den Athleten (Englisch)

von dpa

erstellt am 29.Jul.2017 | 17:48 Uhr