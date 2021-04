DSV : Schwimmer vor Qualifikation: „Fingerzeig Richtung Olympia“

Der Kampf um die Olympia-Tickets wird für das Gros der deutschen Schwimmer ernst. Vom Oster-Wochenende an geht es bis zum 18. April um die Normzeiten. Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock kann diese Wettkämpfe entspannter verfolgen.

Kassel | Für die deutschen Schwimmer wird es im Olympia-Jahr erstmals in Wettkämpfen ernst. Am Oster-Wochenende startet die finale Qualifikation für die Spiele in Tokio. Acht deutsche Schwimmer mit Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock an der Spitze haben sich bereits qualifiziert, insgesamt wird ein Aufgebot von 25 bis 30 Beckenathleten prognostiziert. „...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.