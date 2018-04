Ersatz für Rasmus Lauge : SG Flensburg-Handewitt holt Polen Jurecki

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat Michal Jurecki vom polnischen Meister Vive Kielce mit Beginn der Saison 2019 für zwei Jahre verpflichtet, teilte der Verein mit.

von dpa

09. April 2018, 11:24 Uhr

Der 33-jährige Jurecki soll den Abgang von Rasmus Lauge kompensieren. Der dänische Rückraumspieler wechselt nach der nächsten Saison zum ungarischen Meister Telekom Veszprem. Trainer Maik Machulla lobte Jureckis «überragende Qualitäten im Wurfverhalten, in der Deckungsarbeit und im kämpferischen Bereich».

Jurecki hat mit Kielce 2016 die Champions League gewonnen. In der Königsklasse erzielte der linke Rückraumspieler in acht Jahren 426 Tore. Als polnischer Nationalspieler gehörte er zum Team, das bei Weltmeisterschaften die Silbermedaille (2007) und zweimal Bronze (2009, 2015) gewann. «Die SG Flensburg-Handewitt ist einer der besten Clubs in Europa, und ich habe immer noch einmal den Wunsch gehabt, in der stärksten Liga der Welt zu spielen», sagte der Pole, der von 2007 bis 2008 ein Jahr beim HSV Hamburg unter Vertrag stand.