Weltserie-Ausscheidung : Siebener-Rugby-Nationalteam in Hongkong im Halbfinale

Das deutsche Siebener-Nationalteam der Männer steht beim Qualifikationsturnier zur World Rugby Sevens Serie in Hongkong im Halbfinale.

von dpa

06. April 2019, 14:32 Uhr

In der Runde der besten Acht setzte sich die Mannschaft von Bundestrainer Vuyo Zangqa in Unterzahl mit 12:7 (0:0) gegen Uruguay durch. Im Halbfinale wartet Europameister und Top-Favorit Irland auf die DRV-Auswahl. Der Turniersieger erhält zur kommenden Saison einen Startplatz in der Weltserie des olympischen Siebener-Rugbys.