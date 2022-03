Weitere-sportarten : Sieg gegen Münster: Schwerins Coach lobt Team für Comeback

Felix Koslowski hat seiner Mannschaft nach dem 3:0 (25:20, 25:23, 25:14)-Erfolg gegen den USC Münster ein Kompliment gemacht. „Münster hatte heute nichts zu verlieren, das sah man in den ersten beiden Durchgängen. Ich freue mich, dass wir im zweiten Satz so gut zurückgekommen sind und dass wir Spielerinnen auf der Bank haben, die eine Partie drehen können, wenn es auf dem Feld gerade nicht läuft“, sagte der Coach des SSC Palmberg Schwerin nach dem Duell in der Volleyball-Bundesliga am späten Mittwochabend.

Dabei hatte der SSC vor allem im zweiten Satz große Probleme und lag bereits mit 14:19 zurück, kam dann aber nach einem 5:0-Lauf zum zwischenzeitlichen Ausgleich und sicherte sich schließlich die wichtige 2:0-Satzführung. Im dritten Durchgang hatte der SSC dann nur noch wenig Mühe mit den Gästen und schob sich in der Tabelle dank des Erfolges vorläufig...

