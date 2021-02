Sensationelles Rennen : Ski-Märchen geht weiter: Sander holt WM-Silber in Abfahrt

Ein famoses deutsches Skiteam bejubelt in Cortina d'Ampezzo einen weiteren Vize-Weltmeister. In der Abfahrt rast Andreas Sander zu Silber - nur 0,01 Sekunden hinter einem Österreicher.

Cortina d’Ampezzo | Der Sportler aus Ennepetal holte in der Abfahrt Silber und war dabei nur 0,01 Sekunden langsamer als Vincent Kriechmayr aus Österreich. Dritter wurde der Schweizer Beat Feuz. „Das ist sensationell, ich weiß gar nicht was ich sagen soll“, sagte Sander in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.