Weltcup in Oberstdorf : Skispringer Geiger kämpft um Gesamtweltcup - Paschke fehlt

Mit einem zwölfköpfigen Team um Topflieger Karl Geiger treten die deutschen Skispringer beim Heim-Weltcup in Oberstdorf an. Beim Skifliegen im Allgäu fehlt Pius Paschke aufgrund einer Virusinfektion, wie der Deutsche Skiverband am Mittwoch mitteilte.

Für Geiger geht es beim Heim-Wettkampf am vorletzten Saison-Wochenende auch um den Sieg im Gesamtweltcup. Der 29-Jährige liegt auf Rang zwei. Geigers Rückstand auf den führenden Japaner Ryoyu Kobayashi beträgt 58 Punkte, die in einem Wettkampf aufgeholt werden können. „Er wird dort mit großer Motivation weiter um das gelbe Trikot kämpfen, so wie wir al...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.