Nach 33 Jahren : Skispringer Weißflog erklärt Olympia-Absturz 1988

33 Jahre nach dem 31.

Oberwiesenthal | Platz bei den Olympischen Winterspielen in Calgary hat Skisprung-Legende Jens Weißflog eine Begründung geliefert. Er sei nach einem Sturz im Training in Banff mit einem Schleudertrauma auf die Schanze gegangen, sagte Weißflog „Zeit Online“. „Man bewegt sich so lange mit dem Schmerz, dass man ihn irgendwann schon fast nicht mehr spürt. Aber es war j...

