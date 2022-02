Weltcup : Skispringerin Iraschko-Stolz muss Saison vorzeitig beenden

Österreichs Skispringerin Daniela Iraschko-Stolz muss ihre Saison vorzeitig beenden. Grund dafür sind anhaltende Knieschmerzen, wie der Österreichische Skiverband (ÖSV) mitteilte.

Die 38 Jahre alte Team-Weltmeisterin hat vor den Olympischen Winterspielen in Peking mehrere Wochen nicht trainieren können, stand in China aber am Start. Wie es bei Iraschko-Stolz weitergeht, blieb offen. Sie werde „die nächsten Wochen zur Regeneration nutzen und dann zum gegebenen Zeitpunkt wieder ins Training einsteigen, beziehungsweise über ihre sp...

