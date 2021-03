Weltcup in Rogla : Snowboarderin Hofmeister gewinnt - Teamkolleginnen im Pech

Snowboarderin Ramona Hofmeister hat den Weltcup in Rogla gewonnen.

Rogla | Auf dem Hang in Slowenien, wo zu Wochenbeginn noch die WM stattgefunden hatte, triumphierte die Sportlerin aus Bischofswiesen im Parallel-Riesenslalom vor Sofia Nadirschina aus Russland. In der Gesamtwertung kommt es beim Parallel-Slalom-Saisonfinale in zwei Wochen in Berchtesgaden zum Showdown der beiden; Hofmeister hat 50 Punkte Vorsprung. Den Sieg ...

