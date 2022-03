Weltcup in Berchtesgaden : Snowboarderin Hofmeister hofft auf Gesamtsieg

Snowboarderin Ramona Hofmeister geht voller Zuversicht ins Saisonfinale in Berchtesgaden am Wochenende.

„Ich freue mich riesig“, sagte die Raceboarderin einen Tag vor dem Parallel-Slalom, in dem sie sich am Samstag zum dritten Mal nacheinander den Sieg im Gesamtweltcup sichern will. Die Chance zu haben, nach 2020 und 2021 erneut die große Kristallkugel zu gewinnen, mache sie „stolz“, sagte die 25-Jährige. „Das ist wirklich krass.“ Durch den Sieg im slowe...

