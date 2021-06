Absage für Madrid : Speerwerfer Röhler bangt um Olympia: „Wettlauf mit der Zeit“

Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler muss um die Teilnahme an den Sommerspielen in Tokio bangen.

Jena | Einen geplanten Start bei einem Leichtathletik-Meeting am Samstag in Madrid musste er wegen Rückenproblemen absagen. „Leider können wir Madrid nicht machen. Es ist ein Wettlauf mit der Zeit“, sagte der 29 Jahre alte Werfer aus Jena am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf die Tokio-Spiele. „Mental geht es mir sehr gut, aber mit dem Körpe...

