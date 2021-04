Gelungener Trainingswurf : Speerwerfer Vetter mit Weltjahresbestleistung in Offenburg

Japan kann kommen: Drei Monate vor Beginn der Olympischen Spiele in Tokio ist dem ehemaligen Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter eine Weltjahresbestleistung gelungen.

Offenburg | Der 28-Jährige warf beim Training in Offenburg 91,5 Meter weit und knackte damit als erster Athlet in diesem Jahr die 90-Meter-Marke, wie der europäische Leichtathletik-Verband mitteilte. „91,50 Meter! Der Geschmack einer neuen Weltjahresbestleistung“, schrieb Vetter auf Twitter zu einem Bild, das ihn mit einem Bier in der Hand in einem Eisbecken zeig...

