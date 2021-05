Leichtathletik : Speerwurf-Europameisterin Hussong glänzt mit 66,96 Metern

Speerwurf-Europameisterin Christin Hussong hat beim internationalen Pfingstsportfest im saarländischen Rehlingen für die herausragende Leistung gesorgt.

Rehlingen-Siersburg | Die 27-jährige Leichtathletin aus Zweibrücken siegte mit 66,96 Metern und kommt im Olympia-Jahr immer besser in Form. Bei den zwei vorherigen Meetings in Split und Ostrava hatte sie 66,44 und 66,56 Meter vorgelegt. „Es läuft einfach in diesem Jahr“, sagte Hussong, die hinter der Polin Maria Andrejczyk (71,40 Meter) Zweite in der Weltrangliste ist. ...

