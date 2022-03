Major League Baseball : Spieler und MLB einigen sich: Saisonstart im April

Der Tarifstreit in der Major League Baseball ist beendet und die Saison beginnt am 7. April. Profis und Teambesitzer stimmten jeweils für einen Kompromiss und beendeten den Lockout damit nach 99 Tagen.

In dieser Zeit durften die Spieler nicht bei ihren Teams trainieren und sich auf die neue Saison vorbereiten, während sich beide Seiten in dem Streit gegenseitig die Schuld an den immer wieder abgebrochenen Verhandlungen gaben. Der ursprünglich geplante Saisonstart Ende März ist nicht mehr zu halten, allerdings beginnt die Baseball-Saison nun doch früh...

