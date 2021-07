IOC : Sportler-Proteste bei Olympia in gewissem Rahmen erlaubt

Protestierende Sportler haben bei den Olympischen Spielen künftig mehr Spielraum.

Berlin | Das Internationale Olympische Komitee hat seine Regel 50.2 der Olympischen Charta etwas aufgeweicht, so dass Aktive zukünftig und damit auch bei den am 23. Juli beginnenden Sommerspielen in Tokio in der Wettkampfstätte vor ihrem Wettkampf protestieren können. Damit könnten zum Beispiel Fußballer auch in Tokio vor Anpfiff eines Spiels auf ein Knie g...

