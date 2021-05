Interview nach NFL-Draft : St. Brown: „Happy, dass die Lions mich gepicked haben“

Amon-Ra St. Brown hat Gewissheit: Seine Karriere als NFL-Profi beginnt in einem Trikot der Detroit Lions. In der vierten Runde des Drafts und damit einen Tag später als erwartet holt das Team aus Michigan den Passempfänger an Bord.

Cleveland | Aus dem Süden Kaliforniens geht es für Amon-Ra St. Brown in den Mittleren Westen der USA nach Michigan - der 21-Jährige beginnt seine NFL-Karriere bei den Detroit Lions. Nach dem Draft in der National Football League sprach der Passempfänger mit deutscher Mutter und amerikanischem Vater im Interview der Deutschen Presse-Agentur über seine Zukunft u...

