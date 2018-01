Partner Pferd in Leipzig : Stark in Sachsen

MV-Reiter mit vielen Schleifen beim Turnier Partner Pferd in Leipzig

von Christine Pantel

22. Januar 2018, 21:00 Uhr

An den vier Tagen hochkarätigen Pferdesports auf der Partner Pferd in Leipzig hatten auch die Reiter aus MV ihren Anteil. Besonders glücklich verließ Jörg Möller die Messehallen. „Ich bin total zufrieden. Besser konnte es nicht laufen, alles gut“, freute er sich über seine Pferde. Mit Lady Carambola Cor belegte der Garlitzer in beiden Qualifikationen der Youngster-Tour für achtjährige Pferde Platz drei. Im Finale wurde es nach einem leichten Fehler Platz acht, Holger Wulschner (RC Passin) landete mit Choco Latino auf dem 10. Platz. „Der Fehler geht auf meine Kappe. Wir werden gemeinsam noch viel Freude und ich denke auch Erfolge haben“, so Jörg Möller.

Ähnlich dürfte das Resümee von André Thieme (Plau) ausfallen. Zwei fehlerfreie Runden der achtjährigen Stute Celestina H und im Finale der Youngster-Tour nur ein Abwurf können auf die Zukunft der Youngster hoffen lassen. Im Championat von Leipzig fiel mit Conthendrix zweimal die Stange. „Den Großen Preis bin ich – wie schon seit Jahren – nicht geritten, denn meine Pferde gehen demnächst auf den Weg nach Amerika“, erklärt Thieme den Verzicht und freut sich auf die Turniere an der Ostküste der USA bei hoffentlich warmem, sonnigem Wetter.

Auch Holger Wulschner setzt seine Pferde sparsam ein. Im Großen Preis von Leipzig reichte es mit Zuckersuess D’Argilla nicht für den Einzug ins Stechen. Auch Wulschner steckt mitten in der Reiseplanung, denn er startet mit seinen Pferden im Februar in Oliva (Spanien), um sich dort für die Global-Tour ab März vorzubereiten.

Zwei Schleifen gingen auch auf die Insel Poel. Im Finale im Seineke Partner Pferd Cup sicherte sich André Plath mit AFP’s Cosmic Blue einen 4. Platz. Tochter Lilli machte es ihm nach und platzierte sich im Finale im Eggersmann-Junior-Cup auf Rang elf.