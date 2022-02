ATP-Turnier : Stebe in Dallas im Achtelfinale raus

Qualifikant Cedrik-Marcel Stebe hat beim Tennisturnier in Dallas den Einzug in das Viertelfinale verpasst. Der 31-Jährige aus Vaihingen musste sich nach großem Kampf und zwei Tiebreaks dem an Nummer zwei gesetzten Amerikaner Reilly Opelka geschlagen geben.

Stebe verlor nach 1:49 Stunden mit 6:7 (3:7), 6:7 (8:10). Nach dem vorherigen Ausscheiden von Peter Gojowczyk, Oscar Otte und Daniel Altmaier ist damit kein deutscher Profi mehr bei der mit 792.980 Dollar dotierten Veranstaltung dabei....

