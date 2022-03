Weltcup Ski alpin : Straßer beim Finale nur 20. - Slalom-Kugel an Kristoffersen

Linus Straßer ist im letzten Rennen der alpinen Ski-Saison nur auf Platz 20 gefahren. Der Münchner schließt den Slalom-Weltcup damit auf Rang fünf ab.

Es ist zwar die mit Abstand beste Platzierung seiner Karriere in der Disziplinenwertung, den möglichen Podiumsplatz verpasste Straßer in Meribel aber. Der Sieg beim Torlauf in Frankreich ging an den Norweger Atle Lie McGrath. Sein Landsmann Henrik Kristoffersen wurde Zweiter und sicherte sich dadurch bereits zum dritten Mal nach 2016 und 2020 die klein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.