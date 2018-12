Lehner neuer Vorsitzender : Streit um Doping-Opfer-Hilfe - Geipel rechnet ab: «Sauerei»

Ines Geipel hat über viele Jahre das Gesicht der Doping-Opfer-Hilfe geprägt. Nach den Streitereien der letzten Wochen gibt sie ihren Vorsitz an Sportrechtler Michael Lehner ab. Der Jurist will nun die «Wogen glätten» und denkt an eine Kooperation.

von dpa

06. Dezember 2018, 14:17 Uhr

Ganz kampflos, geschweige denn kommentarlos wollte Ines Geipel ihren Platz an der Spitze der Doping-Opfer-Hilfe nicht räumen. Vielmehr rechnete die langjährige Vorkämpferin, die von Sportrechtler Michael Lehner an der DOH-Spitze abgelöst wurde, mit ihren Kritikern ab.

«Auf einmal sind Betroffene nun Trittbrettfahrer. Das ist ein Rückfall von Aufklärung in Mythologie. Wie kann es sein, dass Opfer des Staatsdopings kriminalisiert werden», echauffierte sich die frühere Weltklasse-Leichtathletin bei der Verleihung des Antidopingpreises 2018 in Berlin.

Worte, die in Richtung des Anti-Doping-Kämpfers Werner Franke und seiner Mitstreiter gingen. Der Heidelberger Molekularbiologe hatte zusammen mit Gerhard Treutlein, Co-Autor des Buches «Doping im Spitzensport», sowie Ex-Leichtathletin Claudia Lepping und dem früheren Skilanglauftrainer Henner Misersky einen Brief an die Mitglieder des Sportausschusses im Deutschen Bundestag geschickt und eine Reform des Dopingopfer-Hilfegesetzes gefordert.

Ihr Vorwurf lautete, dass Anträge von Geschädigten nicht gründlich geprüft und somit Trittbrettfahrern der Zugang zur Einmalzahlung für durch das DDR-Dopingsystem betroffene Ex-Sportler verschafft worden sei. Vorwürfe, die Geipel so nicht stehen lassen wollte. «Wenn es Zweifel bei den Prüfungen gibt, dann muss man denen nachgehen. Wir sind aber der falsche Ansprechpartner des Briefes. Die DOH hat mit Entschädigungsanträgen nichts zu tun. Wir prüfen nicht und zahlen nicht aus.»

Dass sich die Doping-Opfer-Hilfe, die vom Bund im nächsten Jahr immerhin mit 13,65 Millionen Euro unterstützt wird, diesen Anschuldigungen ausgesetzt sieht, sei für die Betroffenen ein Schlag ins Gesicht, betonte Geipel. Täglich werde sie mit Geschichten konfrontiert wie die einer Frau, die als Sechsjährige beim Wasserspringen mit einem Seil gefesselt worden war und beim Sprung ins Wasser ihre Ängste überwinden musste. «Es geht in meinen Augen um Folter und dann müssen sich diese Menschen anhören, dass sie Betrüger sind. Gemessen an der Schwere der Geschichten halte ich es für eine Sauerei.»

Als Konsequenz auf die wochenlangen Streitereien («Hatte etwas Unwürdiges») hatte Geipel nach fünfeinhalb Jahren ihren Posten zur Verfügung gestellt. Als Nachfolger wurde Lehner auf der Mitgliederversammlung gewählt. «Wogen glätten», das sieht der 64 Jahre alte Jurist zuvorderst als seine Aufgabe an und schlug im Gegensatz zu seiner polarisierenden Vorgängerin moderate Töne an. Mit Franke habe er auch schon gesprochen und beschwichtigende Worte mitgebracht. «Es geht nicht ums Nachtreten. Es geht darum, eine klare Position weiterzuführen», betonte Lehner.

Die DOH habe großartige Arbeit geleistet. Ohne sie wäre die Kehrseite des Sports nicht so ins Bewusstsein gerückt, betonte Lehner, der sich schon seit den 1990er Jahren für die Opfer des systematischen Dopings in der DDR engagiert.

Unterdessen wurde auf der Mitgliederversammlung über eine mögliche Kooperation mit der Sportler-Vereinigung Athleten Deutschland diskutiert. «Wir wollen uns mit den Athleten zusammenschließen und schauen, wo wir da unseren Platz einnehmen können», sagte Lehner.