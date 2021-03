NHL : Stützle mit zwei Vorlagen bei Senators-Sieg

Auch dank zweier Torvorlagen von Tim Stützle ist den Ottawa Senators in der NHL der nächste deutliche Sieg gegen die Calgary Flames gelungen.

Ottawa | Die Senators gewannen am Montagabend 5:1. Schon am vergangenen Donnerstag hatte es ein 6:1 gegeben - dazwischen lag allerdings auch ein 3:6 am Samstag, weswegen das Team noch immer Letzter in der Kanada-Division ist. Stützles gute Entwicklung geht aber ...

