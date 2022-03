CEV-Pokal : Stuttgarter Volleyballerinnen verlieren erstes Finalspiel

Die Volleyballerinnen des Allianz MTV Stuttgart haben das Hinspiel um den CEV-Pokal verloren.

Im ersten von zwei Finalduellen des zweithöchsten europäischen Club-Wettbewerbs unterlag das Team von Trainer Tore Aleksandersen bei Eczacibasi Istanbul aus der Türkei mit 1:3 (19:25, 25:22, 20:25, 17:25) nach Sätzen. Das Rückspiel findet am 22. März in Stuttgart statt. Der türkische Rekordmeister ließ zunächst keine Zweifel an einem Heimsieg aufkomme...

