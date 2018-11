FIFA-Präsident : Südamerika-Verband unterstützt Wiederwahl von Infantino

Nach dem afrikanischen Fußball-Kontinentalverband CAF hat auch die südamerikanische Konföderation FIFA-Präsident Gianni Infantino die Unterstützung für dessen angestrebte Wiederwahl zugesagt.

von dpa

23. November 2018, 22:45 Uhr

Der CONMEBOL teilte mit, sich am 5. Juni 2019 für Amtsinhaber Infantino aussprechen zu wollen. Infantino war bei der CONMEBOL-Sitzung in Buenos Aires vor Ort und wollte sich am Samstag auch das Finale der Copa Libertadores zwischen den Boca Juniors und River Plate Buenos Aires anschauen. Bislang hat noch kein zweiter Bewerber neben Infantino seine Kandidatur für die FIFA-Präsidentschaft angekündigt.