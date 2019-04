Zum dritten Mal : Tag des Handballs im Oktober 2019 in Hannover

Der Deutsche Handballbund (DHB) wird im Oktober zum dritten Mal einen Tag des Handballs ausrichten.

von dpa

13. April 2019, 16:47 Uhr

Im Rahmen der Veranstaltung am 26. Oktober in der TUI Arena in Hannover werden die Nationalteams der Männer und Frauen jeweils gegen Kroatien spielen, wie der DHB mitteilte. Zuvor werden beide Mannschaften am 23. Oktober in Zagreb gegen Kroatien spielen.

«Wir knüpfen damit an die erfolgreichen Veranstaltungen 2014 in Frankfurt und 2017 in Hamburg an», sagte DHB-Präsident Andreas Michelmann. Bei der Premiere 2014 in der Frankfurter Commerzbank Arena hatte der DHB mit 44 189 Zuschauern beim Spiel zwischen den Rhein-Neckar Löwen und dem HSV Hamburg einen Weltrekord aufgestellt.