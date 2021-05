NBA : Talent Franz Wagner entscheidet sich für Teilnahme am Draft

Basketball-Talent Franz Wagner meldet sich für den Draft der nordamerikanischen Profiliga NBA an.

Ann Arbor | Der 19-Jährige bestätigte diese Pläne bei ESPN und wird somit die University of Michigan nach zwei Spielzeiten verlassen. In einem Ranking des US-amerikanischen Fernsehsenders wird Wagner an der neunten Position seines Jahrgangs gelistet. In der abgelaufenen Saison legte er für die Michigan Wolverines im Schnitt 12,5 Punkte, 6,5 Rebounds und drei A...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.