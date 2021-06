NHL-Halbfinale : Tampa Bay geht gegen Islanders in Führung

Mit seinem elften Playoff-Treffer hat Eishockey-Profi Brayden Point die Tampa Bay Lightning in der NHL-Halbfinalserie gegen die New York Islanders in Führung gebracht.

Uniondale | Beim 2:1-Erfolg erzielte Point 20 Sekunden vor dem Ende des zweiten Drittels das Siegtor. Im Best-of-Seven-Modus steht es nun ebenfalls 2:1 für die Lightning, die zwar das Auftaktspiel mit 1:2 abgegeben hatten, sich dann aber mit einem 4:2 zurückmeldeten. Um ins Stanley-Cup-Finale einzuziehen, muss eine Mannschaft vier Mal gewinnen. Yanni Gourde br...

