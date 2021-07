NHL : Tampa Bay Lightning gewinnen den Stanley Cup in der NHL

Es ist der insgesamt dritte Titel ihrer Geschichte: Die Tampa Bay Lightning haben den Stanley Cup gewonnen. Die Montreal Canadiens bäumten sich zwar auf, mussten sich aber dennoch geschlagen geben.

Tampa | Die etwa 18.000 Zuschauer in der Amalie Arena in Tampa flippten völlig aus. Jeder Schläger, Fuß oder Körper, der sich einem von den Montreal Canadiens abgefeuerten Puck in den Weg stellte, wurde frenetisch gefeiert - und dann war die Titelverteidigung der Tampa Bay Lightning perfekt. Vor den eigenen Fans, die den Triumph im September des vergangene...

