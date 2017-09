Laut serbischen Medien : Agassi betreut Tennisprofi Djokovic wohl auch 2018

vergrößern 1 von 1 Foto: John Walton 1 von 1

Agassi solle weiterhin ein Team aus mehreren Betreuern anführen, Djokovic wolle zudem noch einen weiteren Trainer verpflichten, hieß es. Der Weltranglisten-Sechste hatte seine Saison im Juli wegen einer Verletzung am rechten Ellbogen vorzeitig beenden müssen und unter anderem die US Open in New York verpasst. Er will Anfang 2018 bei den Australian Open wieder angreifen.

Djokovic wurde zuletzt in Wimbledon und bei den French Open vom früheren Weltklassespieler Agassi betreut. Zuvor hatte der Serbe Ende 2016 nach drei erfolgreichen Jahren die Zusammenarbeit mit Boris Becker beendet und sich anschließend auch vom restlichen Trainerteam um seinen langjährigen Coach Marian Vajda getrennt.

