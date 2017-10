ATP-Tour : Alexander Zverev folgt Nadal in Peking ins Achtelfinale

vergrößern 1 von 1 Foto: Vít Šimánek 1 von 1

von dpa

03.Okt.2017

In der Runde der besten 16 trifft der 20-Jährige nun auf den Italiener Fabio Fognini. Der Weltranglistenerste Rafael Nadal brauchte zuvor drei Sätze, um sich mit 4:6, 7:6 (8:6), 7:5 gegen den Franzosen Lucas Pouille durchzusetzen. Zverevs älterer Bruder Mischa hatte am Vortag das Achtelfinale erreicht. Dort spielt er am Mittwoch gegen den Australier Nick Kyrgios.

