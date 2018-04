ATP-Turnier : Auch Gojowczyk in Barcelona ausgeschieden

Der deutsche Tennisprofi Peter Gojowczyk ist beim ATP-Turnier in Barcelona in der ersten Runde ausgeschieden. Der 28-Jährige verlor sein Spiel gegen den Argentinier Guido Pella mit 4:6, 4:6. Pella trifft in der nächsten Runde nun auf den Slowaken Jozef Kovalik.

von dpa

24. April 2018, 14:53 Uhr

Da auch Mischa Zverev sein Erstrunden-Spiel gegen den Argentinier Leonardo Mayer (3:6, 0:6) am Montag verlor, ist bei dem Sandplatzturnier kein Deutscher mehr im Wettbewerb vertreten.