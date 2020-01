Tennis-WTA-Turnier : Aus für Titelverteidigerin Görges und Siegemund in Auckland

Titelverteidigerin Julia Görges und Laura Siegemund sind beim Damentennis-Turnier in Auckland im Viertelfinale ausgeschieden.

von dpa

10. Januar 2020, 07:27 Uhr

Görges, die in den vergangenen beiden Jahren den Titel in Neuseelands Metropole geholt hatte, verlor 1:6, 4:6 gegen die ehemalige Weltranglisten-Erste Caroline Wozniacki aus Dänemark. Vor zwei Jahren hatte sich die Schleswig-Holsteinerin an gleicher Stelle noch im Endspiel durchgesetzt, diesmal verlor sie vier der letzten fünf Spiele im Match gegen Wozniacki, die ihre Karriere nach den anstehenden Australian Open beenden wird.

Siegemund verlor trotz einer guten Leistung 4:6, 3:6 gegen die langjährige Weltranglisten-Erste Serena Williams aus den USA. Dabei nahm die 31 Jahre alte Metzingerin der 38-jährigen Williams im zweiten Satz zuerst den Aufschlag ab, gab diesen Vorsprung aber wieder ab.

Williams und Wozniacki könnten erst im Endspiel aufeinandertreffen, im Doppel erreichten beide gemeinsam das Halbfinale des mit knapp 252.000 Dollar dotierten Hartplatzturniers. Die Veranstaltung dient der Vorbereitung auf die Australian Open, der erste Höhepunkt der neuen Saison beginnt am 20. Januar.