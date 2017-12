Inoffizielle Mixed-WM : Australiens Tennis-Team mit Auftaktsieg beim Hopman Cup

vergrößern 1 von 1 Foto: Tony Mcdonough 1 von 1

von dpa

erstellt am 31.Dez.2017 | 09:05 Uhr

Daria Gavrilova besiegte die frühere Wimbledon-Finalistin Eugenie Bouchard mit 6:1, 6:4. Danach gewann Thanasi Kokkinakis 6:4, 3:6, 6:3 gegen Vasek Pospisil. Das abschließende Mixed, das Bouchard und Pospisil mit 4:3, 4:3 für sich entschieden, war für den Ausgang der Partie damit ohne Bedeutung.

In der Gruppe A spielen außerdem noch Deutschland und Belgien. Das deutsche Team mit Alexander Zverev und Angelique Kerber tritt am Neujahrstag gegen David Goffin und Elise Mertens an. In der Gruppe B waren die USA am Samstag mit einem 2:1 über Russland gestartet, die Schweiz mit Roger Federer siegte 3:0 gegen Japan.