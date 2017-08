US Open : Davis-Cup-Teamchef rechnet mit starkem Zverev

vergrößern 1 von 1 Foto: Arne Dedert 1 von 1

«Ich glaube, dass man jetzt den nächsten Schritt erwarten kann», sagte der 43-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Sascha zählt auf jeden Fall mit zu den Favoriten.»

Der Weltranglisten-Sechste Zverev ist bei dem am Montag beginnenden Turnier in New York an Position vier gesetzt und trifft zum Auftakt auf den Qualifikanten Darian King aus Barbados. Bislang ist der Achtelfinaleinzug in Wimbledon das beste Resultat des Hamburgers bei einem der vier wichtigsten Tennis-Events, bei denen die Herren über drei Gewinnsätze spielen. «Das hat viel mit Erfahrung zu tun, wie man mit seinen Kräften haushaltet», sagte Kohlmann und erklärte: «Er hat sich physisch unglaublich verbessert.»

Zverev hat in den vergangenen Wochen mit den Turniersiegen in Washington und Montreal auf sich aufmerksam gemacht und ist hinter dem Spanier Rafael Nadal und dem Schweizer Roger Federer der drittbeste Profi in diesem Jahr. «Die Hartplatz-Saison war überragend», sagte Kohlmann.

