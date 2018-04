Nach einem Jahr : Erneuter Trainer-Wechsel bei Davis-Cup-Profi Kohlschreiber

Tennisprofi Philipp Kohlschreiber wechselt erneut den Trainer. Der 34 Jahre alte Augsburger hat sich von Markus Hipfl getrennt, mit dem er erst seit vergangenem Jahr zusammengearbeitet hatte.

von dpa

06. April 2018, 12:56 Uhr

Kohlschreiber kehrt zur Tennisbase Oberhaching um Cheftrainer Lars Uebel zurück, wie der Davis-Cup-Profi am Rande der Partie in Valencia gegen Spanien bekanntgab.

«Ich möchte einfach noch einmal voll angreifen mit dem Ziel, ein neues Career High zu erreichen und ich bin überzeugt, dass das Team in Oberhaching hierbei eine ganz entscheidende Rolle spielen kann», wurde Kohlschreiber in einer Erklärung der Tennisbase zitiert. Die beste Platzierung von Kohlschreiber in der Weltrangliste war Platz 16 Ende Juli 2012, derzeit wird er auf Position 34 geführt.