WTA-Turnier : Erstrunden-Aus für Lisicki bei in Thailand

Sabine Lisicki ist beim Tennis-Turnier in Hua Hin in Thailand bereits in der ersten Runde ausgeschieden.

von dpa

29. Januar 2019, 16:36 Uhr

Die wegen vieler Verletzungen in der Weltrangliste bis auf Platz 199 abgerutschte Berlinerin musste sich der an Nummer eins gesetzten Spanierin Garbine Muguruza trotz einer ordentlichen Leistung mit 3:6, 4:6 geschlagen geben. Muguruza trifft nun auf Mona Barthel.