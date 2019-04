WTA-Turnier : Erstrunden-Aus für Lisicki in Bogotá

Die frühere Wimbledonfinalistin Sabine Lisicki ist auch beim Damentennis-Turnier in Kolumbiens Hauptstadt Bogotá in der ersten Runde ausgeschieden. Die Berlinerin unterlag 6:4, 3:6, 2:6 gegen US-Talent Amanda Anisimova.

von dpa

09. April 2019, 08:19 Uhr

Lisicki gab dabei im entscheidenden Satz die letzten vier Spiele gegen die 17-jährige Anisimova ab. Die nach vielen Verletzungen auf Platz 298 der Weltrangliste zurückgefallene Lisicki startet derzeit erneut ein Comeback. In Bogotá durfte sie dank einer Wildcard antreten. Die 29-Jährige hatte in der vergangenen Woche auch beim WTA-Turnier in Charleston gleich ihr Auftaktmatch verloren.

Laura Siegemund scheiterte in der ersten Runde in Bogotá mit 2:6, 5:7 an Beatriz Haddad Maia aus Brasilien. Damit sind bei dem Sandplatzturnier keine deutschen Spielerinnen mehr dabei. Die Veranstaltung ist mit 250.000 Dollar dotiert.