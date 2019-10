ATP-Turnier : Erstrunden-Aus für Struff in Shanghai

Jan-Lennard Struff ist beim Tennis-Turnier in Shanghai bereits in der ersten Runde ausgeschieden.

von dpa

08. Oktober 2019, 10:45 Uhr

Der 29 Jahre alte Davis-Cup-Profi aus Warstein verlor bei der topbesetzten Veranstaltung der Masters-Kategorie gegen den an Nummer elf gesetzten Italiener Matteo Berrettini mit 2:6, 1:6. Struff war gegen den Halbfinalisten der US Open chancenlos.

Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev trifft in seinem Auftaktmatch am Mittwoch auf den Franzosen Jeremy Chardy. In der ersten Runde hatte Zverev, für den es in Shanghai um wichtige Punkte für die Qualifikation für die ATP Finals in London geht, ein Freilos.