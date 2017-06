Rasenturnier : Federer in Halle im Achtelfinale - Aus für Struff

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Maurer 1 von 1

Für Federer war es der erste Sieg seit seinem Titelgewinn in Miami Anfang April. Bei seinem Comeback nach mehrwöchiger Pause hatte der 35-Jährige in der vergangenen Woche in Stuttgart gegen Tommy Haas verloren.

Im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale trifft Federer, der in Halle acht Mal gewinnen konnte, am Donnerstag auf Mischa Zverev. Der Davis-Cup-Profi gewann gegen den slowakischen Qualifikanten Lukas Lacko mit 6:4, 6:4. Das Aus kam dagegen für Jan-Lennard Struff. Der Lokalmatador musste sich in seinem Erstrunden-Match dem Franzosen Lucas Pouille mit 6:1, 3:6, 4:6 geschlagen geben. Damit stehen in Halle fünf Deutsche im Achtelfinale.

von dpa

erstellt am 20.Jun.2017 | 18:47 Uhr