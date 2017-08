Weiter mit dem Erfolgscoach : Ferrero kündigt weitere Zusammenarbeit mit Zverev an

vergrößern 1 von 1 Foto: Paul Chiasson 1 von 1

«Unsere Pläne stehen fest», sagte der Spanier in einem verbreiteten Bericht auf der Webseite der Spielerorganisation ATP. Ferrero hatte zuvor verkündet, dass die Zusammenarbeit mit Zverev vorerst bis nach den US Open angedacht war.

Von der Trainingsmoral des 20-Jährigen zeigte sich Ferrero beeindruckt. «Ich war schockiert von seiner Disziplin und seiner Hingabe für das Spiel», sagte der frühere French-Open-Sieger.

Seit der 37-Jährige zum Team gehört, hat der Hamburger Tennisprofi zehn Siege in Serie gefeiert und die Turniere in Washington und Montreal gewonnen. «Ich denke, er ist sehr erwachsen. Vielleicht ist das der Unterschied zu den Spielern seiner Generation», sagte Ferrero und sieht weiteres Potenzial: «Er kann sich mental und in seiner Technik weiter verbessern, zum Beispiel bei den Volleys oder seinen Netzangriffen.»

In Cincinnati trifft der Weltranglisten-Siebte nach einem Freilos auf den US-Amerikaner Frances Tiafoe, der den deutschen Qualifikanten Maximilian Marterer besiegt hatte. Mit seinen starken Leistungen hat sich Zverev in die Rolle eines Mitfavoriten für die US Open gespielt. Das letzte Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt am 28. August in New York.

von dpa

erstellt am 15.Aug.2017 | 10:22 Uhr