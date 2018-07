Tennis-ATP-Turnier : German Open: Gojowczyk in Hamburg in erster Runde raus

Tennisprofi Peter Gojowczyk ist bei den German Open in Hamburg gleich in der ersten Runde gescheitert. Der 29 Jahre alte Münchner verlor am Dienstag gegen den Chilenen Nicolas Jarry mit 1:6, 2:6 und zeigte dabei eine enttäuschende Vorstellung.

von dpa

24. Juli 2018, 13:08 Uhr

Die Partie bei der mit 1,75 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung dauerte nur 52 Minuten. Gojowczyk ist nach Maximilian Marterer und Florian Mayer der dritte Deutsche, der in Hamburg den Einzug ins Achtelfinale verpasst hat. Daniel Masur und Rudolf Molleker stehen dagegen in der nächsten Runde. Am Dienstag haben zudem noch Philipp Kohlschreiber und Jan-Lennard Struff die Chance, das Achtelfinale zu erreichen.