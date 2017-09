Sieg über Lettin Sevastova : Görges-Bezwingerin Stephens im Halbfinale der US Open

vergrößern 1 von 1 Foto: Adam Hunger 1 von 1

Die 24-Jährige setzte sich in New York überraschend gegen die an Position 16 gesetzte Anastasija Sevastova aus Lettland 6:3, 3:6, 7:6 (7:4) durch. In einem spannenden Viertelfinale über rund zweieinhalb Stunden verwandelte Stephens, angetrieben von den Zuschauern, ihren ersten Matchball.

In der Vorschlussrunde trifft Stephens am Donnerstag auf ihre Landsfrau Venus Williams oder Petra Kvitova aus Tschechien. Im Achtelfinale hatte die Amerikanerin die Bad Oldesloerin Görges in drei Sätzen besiegt.

Als Weltranglisten-83. ist Stephens die niedrigst platzierte Spielerin im Halbfinale seit Angelique Kerber 2011. Die Kielerin hatte vor sechs Jahren sensationell als Nummer 92 die besten Vier erreicht und ihren Weg in die Weltspitze begonnen. Stephens war nach einer Fußoperation und einer elf Monate langen Verletzungspause in Wimbledon auf die Tennis-Tour zurückgekehrt.

von dpa

erstellt am 05.Sep.2017 | 23:23 Uhr